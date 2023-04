Auguri in versi da “Su Nuraghe” con la poesia di Nicola Loi

Diverse sono le composizioni in rima giunte in questi giorni sui social del Circolo Culturale Sardo di Biella. Tra queste, “Bona Pasca de abrile / Buona Pasqua di aprile” di Nicola Loi di Ortueri. Verrà inserita nell’antologia di testi in lingua sarda contemporanea, scelta per il prossimo appuntamento del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, incontri mensili tra il Circolo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Da sempre la Pasqua di resurrezione, nel segnare l’arrivo della primavera, è motivo di riformulazione di auguri per il nuovo che si riaffaccia alla vita. Al pari del Cristo risorto che vince la morte dopo indicibili sofferenze e la discesa agli inferi, Nicola Loi ci ricorda che “Sa Pasca est naschida insambenada, / Ma fit pro nois sa redentzione”. Ossia, che “La Pasqua è nata insanguinata, / ma era per noi la redenzione”.Trarre lezione dalla vita e dalla storia affinché “S'amore torret dae domo in domo, / E dogni arma restet a sa muda”: “L'amore torni di casa in casa, E ogni arma resti in silenzio”.Con gli auguri di “Bonas Pascas”, Buona Pasqua di aprile.

Al testo scritto è associato il vocale con i versi recitati dal Poeta.

Bona Pasca de abrile

Una Pasca chi intret in su coro,

Comente una die soliana,

Che s'arcu 'e chelu su mundu coloro,

Pro chi torret sa paghe soberana.

Est Pasca trista si paghe no b'ada,

In suferentzia istat sa persone.

Sa Pasca est naschida insambenada,

Ma fit pro nois sa redentzione.

Como su mundu est in gherras rutu,

E sa paghe est semper disconnota.

Su 'ighinadu est de gherra allutu,

In avolotu est sa terra tota.

Auguramus chi bi ponzant frenu,

Esempiu siat custu Cristos mortu.

E comente a su nostru Nazarenu,

Totu su mundu intreu siat resortu.

S'amore torret dae domo in domo,

E dogni arma restet a sa muda.

E che a tando chi s'averet como,

Postu a un'ala siat dogni Giuda.

Bona Pasca 'e abrile amigu caru,

Bona Pasca a sa rosa galàna.

Chi s'omine dae custu apat imparu,

Solu a festa sonet sa campana.

Semper iscola siat s'amistade,

Chi siat in sos coros pius sintzera.

Torret sa beneita libertade,

E siat sa Pasca una paghe vera.

Cun istima e amistade

Nigolau Loi, su 9 de abrile 2023, Pasca manna

Buona Pasqua di aprile

Una Pasqua che entri nel cuore,

Come una giornata soleggiata.

Come l’arcobaleno il mondo coloro,

Affinché torni la pace sovrana.

È Pasqua triste se pace non c'è,

In sofferenza sta la persona.

La Pasqua è nata insanguinata,

Ma era per noi la redenzione.

Adesso il mondo è in guerra caduto,

E la pace è sempre sconosciuta.Il vicinato è di guerra acceso,

In scompiglio è la terra tutta.

Auguriamo che ci mettano freno,

Esempio sia questo Cristo morto.

E come al nostro Nazareno,

Tutto il mondo intero sia risorto.

L'amore torni di casa in casa,

E ogni arma resti in silenzio.

E che allora che si avveri adesso,

Messo da parte sia ogni Giuda.

Buona Pasqua di aprile amico caro,

Buona Pasqua alla rosa bella.

Che l'uomo da questo abbia lezione,

Solo a festa suoni la campana.

Sempre scuola sia l'amicizia,

Affinché sia nei cuori più sincera.

Ritorni la benedetta libertà,

E sia la Pasqua una pace vera.

Con stima e amicizia

Nicola Loi, 9 aprile 2023, Pasqua grande