A Cossato la solidarietà è di casa con la lotteria benefica del Fondo di Solidarietà Maria Bianco

Presso gli esercizi commerciali di Cossato continua la vendita dei biglietti per la lotteria benefica promossa dal Fondo di Solidarietà Sociale Maria Bianco. Associazione costituita, verso la fine di luglio del 1982, per iniziativa di una cittadina, Maria Bianco, che lanciò l’idea di aiutare gli anziani ed i disabili di Cossato.

“Lodevole l’attività del Fondo che annualmente eroga circa 10-12 mila euro di aiuti, sostenendo le famiglie con grosse difficoltà finanziarie per mancanza di lavoro o per gravi malattie – si legge nella nota del Comune - Gli introiti del Fondo sono in particolare il contributo annuale del Comune, il ricavato della lotteria Festa della Mamma, oltre che le offerte di privati. Da sempre, il Fondo opera in stretta sinergia con l’Assessorato Politiche Sociali del Comune, il Gruppo di Volontariato Vincenziano della Parrocchia dell’Assunta, il Gruppo Carità della Parrocchia di Ronco, l’associazione La Speranza dell’omonima Parrocchia, il Fondo Edo Tempia, l’Auser, e la Croce Rossa Italiana di Cossato, con la consulenza e la collaborazione tecnica delle assistenti sociali del consorzio Cissabo”.