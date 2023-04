A Gaglianico arrivano gli orari nell'area sgambamento cani

Il Comune di Gaglianico ha disposto un orario di chiusura dell'area di sgambamento cani, "al fine contemperare la possibilità di fruizione da parte di proprietari e conduttori di cani, con le tutela della tranquillità e del riposo delle persone, anche per consentire un immediato riscontro nel corso attività di controllo" come si legge nell'ordinanza a firma del sindaco Paolo Maggia.

In particolare, visto che l'area di sgambamento cani ubicata in via Pralino, è realizzata in adiacenza ai fabbricati ad uso residenziale, il Comune ha disposto 1'orario di apertura al pubblico dalle ore 07.00 alle ore 22.00, tutti i giorni dell'anno.

Non è consentito trattenersi all'interno della suddetta area al di fuori dei suddetti orari.