Caffè del Benessere, dopo Pasqua doppio appuntamento a Santo Stefano e Favaro

Da quest'anno i Caffè del Benessere di ANZITUTTO fanno parte del progetto "AccompagnaMenti" finanziato dalla Fondazione CRB con il quale si intende dar vita ad un innovativo approccio all'assistenza domiciliare alle persone con demenza, che coinvolge diversi enti e associazioni ed ha come capofila Aima Biella. Per far conoscere "AccompagnaMenti" e per aggiornare la popolazione sull'andamento del progetto, i Caffè del Benessere raddoppiano la loro attività.

La settimana dopo Pasqua due appuntamenti: presso il nuovo punto di incontro rappresentato dal Salone "Maria Bonino" dell'Oratorio Santo Stefano di Biella in via Don Minzoni, dietro le Poste Centrali in collaborazione coi Volontari della Parrocchia e due giorni dopo presso il Salone della Cooperativa del Favaro in via Oropa 376. Martedì 11 Aprile alle ore 15 presso l'Oratorio Santo Stefano a Biella in via Don Minzoni il dr. Ilario Mauro Berto, nefrologo, terrà una relazione su "L'ipertensione arteriosa", che interessa circa del 30% della popolazione adulta e nella donna è più frequente dopo la menopausa. E' un grave fattore di rischio per tante gravi malattie cardiovascolari quali ictus cerebrale, infarto miocardico, ecc.

Come prevenirla, come trattarla sarà oggetto della relazione del dr. Berto. Giovedì 13 Aprile alle ore 15 presso il Salone della Cooperativa del Favaro in via Santuario d' Oropa 376 ci il dr. Giovanni Poggi, fisiatra, terrà una relazione dal titolo " A proposito di Artrosi cervicale". Anche questo è un disturbo molto frequente in quanto il dolore cervicale affligge il 30-50 % della popolazione ogni anno e un 10-20% della popolazione europea soffre di cervicalgia cronica. Il dr. Poggi passerà in rassegna cause e rimedi, non solo farmacologi, a cominciare dalle misure preventive. Ai Caffè del Benessere di questa settimana collaborano Parrocchia Santo Stefano di Bella, Cooperativa del Favaro, Associazione Soggiorno Anziani Favaro, Auser Biella, la Biblioteca Biomedica Biellese - Fondazione 3Bi.