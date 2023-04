A Viverone arriva l’area fitness lungo la passeggiata del lago

Sono terminati i lavori di posa dell'area fitness lungo la passeggiata a lago, zona piscicoltura. L'accesso pedonale è dalla strada a fianco della nautica Tarello, in frazione Comuna, lungo il percorso che porta al Lago. E' disponibile una zona parcheggio a lato della provinciale per Alice Castello. Lo rende noto il sindaco Renzo Carisio: “Si tratta di una iniziativa per favorire l'attività fisica in riva al Lago ed un incentivo per il turista”.