Vigliano, lavori di riqualificazione e sostituzione dei semafori di via Umberto e Felice Trossi

Lavori in vista nel comune di Vigliano Biellese. A partire da mercoledì 12 aprile, i semafori collocati all’incrocio di via Milano con via Umberto e via Felice Trossi saranno interessati da un intervento di riqualificazione e sostituzione. L’interruzione temporanea del funzionamento dell’impianto semaforico sarà opportunamente segnalata da adeguata cartellonistica.

“Tempo permettendo e salvo imprevisti – si legge nella nota del Comune - la conclusione dell’intervento è prevista con la fine della settimana stessa”.