Santa Messa di Pasqua, tanti fedeli a Cossato. Don Fulvio: “Ritroviamo la vera religiosità” (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Grande partecipazione a Cossato per la Santa Messa di Pasqua. La funzione si è svolta stamattina, 9 aprile, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e ha visto la partecipazione di famiglie, fedeli e amministratori locali. Nella sua omelia, don Fulvio Dettoma ha sollevato domande e questioni di stretta attualità che hanno posto al centro del discorso il senso profondo del periodo pasquale.

Partendo dalla lettura di due articoli apparsi questa mattina sui quotidiani nazionali. “Uno a firma di Susanna Tamaro, l’altro una lettera inviata al giornalista Aldo Cazzullo – sottolinea il parroco – Due interventi che mi hanno positivamente colpito, da cui sono partite alcune mie riflessioni sulla Pasqua”. E ha aggiunto: “ Proviamo a cogliere nel nostro tempo questa provocazione, cioè utilizzare al meglio il tempo per farci domande, contemplare ciò che ci sta attorno e comprendere il senso di una resurrezione, di un cambiamento. Riacquisire, cioè, il senso della Pasqua, insieme alla religiosità da ritrovare, quella vera e autentica. Dio c’entra con la nostra vita. Cristo muore perché accada la pace nei cuori degli uomini, ovunque si combatta”.

Infine, il parroco di Cossato ha ricordato le ultime funzioni celebrate dal 2020 al 2022, contrassegnate dall’emergenza pandemica e dallo scoppio della guerra in Ucraina. “L’immagine di quella chiesa vuota – confida don Fulvio – con solo un telefonino a riprendere la Santa Messa per tutti i fedeli resterà impressa nella mia mente per molto tempo. Ma mi domando: che Pasqua vogliamo quest’anno? Vogliamo cambiare veramente? Signore, facci risorgere, facciamo anche noi questo passaggio nel nome della fede”.