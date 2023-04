PNNR, sindaci biellesi ospiti in televisione ad Agorà

Tre sindaci biellesi, Renzo Carisio di Viverone, Gianfranco Bosso di Pettinengo, e Roberto Vanzi di Mottalciata sono stati ospiti della puntata di lunedì 3 aprile di Agorà, il talk mattutino di RAI 3 che tratta di attualità e politica.

Tema dell'intervista il PNRR, rispetto al quale stanno incontrando regole complicate e difficoltà burocratiche.

A Viverone c'è una situazione paradossale, come racconta il sindaco Carisio: “Il 10 marzo 2020 abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Istruzione un finanziamento di 1.258.409 euro, più 913.675 euro dal Gestore Servizi Energetici, per ristrutturare la nostra scuola primaria e l'asilo adiacente, dal punto di vista tecnologico, energetico e della sicurezza. Ad un certo punto, il Ministero, inopinatamente, ha trasferito il finanziamento al PNRR, e ci ha scritto che non paga più i finanziamenti stanziati dopo il 01/02/2020, in quanto di competenza del PNRR”.

Traducendo dal burocratese, non è più sufficiente per un Comune fornire allo Stato lo stato avanzamento lavori per ottenere il finanziamento, ma deve anticipare le spese che spesso non ha, per poi chiedere il rimborso al PNRR.

Con questa conseguenza a Viverone: “L'impresa che stava eseguendo i lavori – precisa Carisio – è fuori di 600 mila euro e ci ha fatto decreto ingiuntivo. Quindi, stando così le cose, a settembre potrò aprire la scuola primaria ma non l'asilo, dove oggi manca il pavimento e l'impianto di riscaldamento. Io non ci sto perchè ho rispettato gli impegni: adesso è la politica che deve muoversi”.

Spostandoci a Pettinengo, il Comune ha anticipato 250 mila euro per lavori e sta incontrando difficoltà nell'ottenere i rimborsi: “Abbiamo ottenuto un rimborso – dice il sindaco Bosso – di 30 mila euro dal Ministero dell'Interno, e stiamo tentando varie volte di ottenere gli altri soldi dal PNRR su questa piattaforma on line Regis, che è molto complicata”.

Dopo questa denuncia nazionale, la prossima mossa dei sindaci biellesi interessati dal PNRR sarà coinvolgere lo Stato: “Ci siamo parlati – dichiara il sindaco Vanzi – e la prossima settimana invieremo una lettera al Prefetto per informarla della situazione. I Ministeri devono sbloccare i fondi del PNRR”.