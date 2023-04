“Nenneres”, semi germinati al buio, gesti sardi di Fede e cultura

Il formarsi della prima luna piena successiva all’equinozio di primavera determina la Pasqua cristiana, come codificata dal Concilio di Nicea nell’anno 325. Rimodulata sulla Pasqua ebraica, è memoria della passione, morte e resurrezione del Redentore.

In quella che è la maggiore festività cristiana convergono arcaici gesti di ritualità popolare presenti su entrambe le sponde del Mediterraneo - africane ed europee - giunte fino a noi attraverso il Vicino Oriente dove è nato Gesù.Tra queste, al pari delle palme “filadas”, intrecciate secondo certi moduli compositivi, troviamo “sos nenneres”, piatti di semi (grano, lino, ceci o lenticchie) fatti germinare al buio.

Sussunti per trasferimento nella nuova Fede, risalenti alla civiltà cerealicola della “mezzaluna fertile”, questo rito popolare - ancora attivo nell’Isola e in diverse località di isole e Penisola - indica la rinascita della natura alla vita. Tale germinazione coincide con la celebrazione della resurrezione di Cristo salvatore, da sempre associata alla congiunzione astrale tra luna e sole; astro che, entrando nella costellazione dell’Ariete, feconda e ingravida la luna illuminandola per intero con suoi raggi. Primo segno dello zodiaco a principiare il Noruz, l’anno zoroastriano (quello dei Re Magi) ancor oggi festeggiato in Iran, e che prosaicamente ritroviamo sulle nostre mense come agnello.

Segni e saperi dotti connessi al sacro: per molti ormai illeggibili ma che, nella ritualità dei semi geminati, risbocciano con “sos nenneres” del Giovedì Santo, portati dai Sardi nelle chiese biellesi.