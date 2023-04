Una riflessione sulla Pasqua, Brovarone, "In morte di un Giusto"

La Pasqua che celebriamo inizia con un arresto fatto nel cuore della notte, prosegue con un processo che si conclude con una condanna a morte.

L'arrestato è un maestro del popolo ebraico che nei tre anni della sua vita pubblica ha insegnato la buona novella del regno di Dio, ha guarito i malati, ha dato una speranza agli ultimi della società.

Il procuratore romano che lo ha processato non trovava colpe in lui, ma tanto è che, quella che oggi chiameremo la pressione mediatica, lo porta a piegare la giustizia ad interessi politici e con ingiusta sentenza ne decreta la morte per croce.

Così quel Giusto viene condotto sul patibolo e crocifisso. Il più famoso processo della storia umana è emblema di giustizia ingiusta; è esempio della fallacia del giudicare.

Da quella ingiusta condanna, però, per i cristiani è scaturita la salvezza: il Giusto ha pagato per gli ingiusti e la giustizia divina ha trovato retribuzione.

Da quel momento in poi la Misericordia di Dio è entrata nella Storia e un ladro pentito è diventato il primo santo cristiano.