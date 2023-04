Una fattoria didattica e un'area pic-nic, tra i nuovi progetti che partiranno a Occhieppo Inferiore

La realizzazione di un'area pin-nic, un totem per lo scambio di libri e ancora una fattoria didattica, sono solo alcuni dei progetti che è pronto a mettere in cantiere il Comune di Occhieppo Inferiore.

I dettagli sono stati comunicati dall'amministrazione Mosca nell'ultimo consiglio comunale. Con l'approvazione del rendiconto della gestione del 2022 pari a 2 milioni di euro circa, è stata data comunicazione dell'avanzo libero di amministrazione di circa 1 milione di euro. Di qui la variazione al bilancio di previsione 2023/2025 di 127 mila euro che prevede diversi progetti tra i quali appunto un'area pic-nic e una fattoria didattica.

Nel dettaglio, l'amministrazione ha previsto la sistemazione del giardino della scuola dell'infanzia (12.176 euro), dove la ghiaia sarà sostituita da una parte in sintetico e una parte a prato, il tema sarà "Le costellazioni"; con una variazione di 30 mila euro è prevista la manutenzione straordinaria dell'area dell'ex laghetto che diventerà un'area pic-nic con tanto di barbecue; 15 mila euro serviranno per asfaltature varie; con 5 mila euro saranno ripassati i marciapiedi ; con 58 mila euro nella palestra si procederà con l'adeguamento alle norme antincendio, la sistemazione delle tribune e delle uscite di sicurezza; sarà realizzato un totem espositivo al nuovo parco giochi dove si potranno scambiare i libri (1.500 euro); l'amministrazione stanzierà una variazione di 1.220 euro per entrare a fare parte del polo bibliotecario biellese; 6.500 euro saranno aggiunti ad altri 6000 già stanziati per i centri estivi; 5 mila per la mensa del nido; saranno ripassati i tetti del polivalente, di cascina San Clemente, dell'ambulatorio e dello stabile di via Cavour e con una variazione di 1.500 euro sarà messo il contatore per controllare il consumo dell'acqua che sarà realizzato nella zona della ex Siberiana (il Comune a questo proposito ha già ricevuto una manifestazione di interesse).

"Siamo molto contenti - commenta la sindaca Monica Mosca - perchè riqualificheremo due aree che praticamente erano abbandonate, parlo dell'ex laghetto e della ex Siberiana, con opere importanti come un'area pic-nic e una fattoria didattica. Diversamente non avremo potuto fare, non potremo investire di più, anche perchè abbiamo in programma lavori importanti sull'Elvo che dovrebbero avere contributi regionali, e se così non fosse dobbiamo essere in grado di anticiparli".