Nuotiamo, grande partecipazione a Crescentino e Varallo Villa Becchi, FOTO

Emozioni a non finire a Biella, Crescentino e Varallo Villa Becchi per l’edizione 2023 di Nuotiamo, il circuito sportivo non agonistico che ha coinvolto le scuole nuoto federali In Sport di Piemonte e Lombardia.

Manifestazione inaugurata dalla piscina Rivetti di Biella domenica 26 marzo, con quasi 200 partecipanti e tribune gremite. Domenica 2 aprile è toccato a piccoli e grandi allievi delle scuole nuoto di Crescentino, Varallo, Vercelli e Valdilana, che si sono sfidati a suon di bracciate, sostenuti dal calore di mamme, papà e famigliari.

A Crescentino ospiti d’onore il sindaco Vittorio Ferrero e il presidente della provincia Davide Gilardino.