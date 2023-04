Filippo Comparoli, il piu’ giovane pilota della scuderia Biella Corse

"I talenti? In Biella Corse li coltiviamo da piccoli" dice sorridendo il Presidente della Scuderia, Alby Negri, dando il benvenuto nello Junior Team della Scuderia all'ultimo arrivato, il piccolo (anzi, piccolissimo) Filippo Comparoli.

Lui è nato il 12 febbraio 2018 e quindi ha solo cinque anni ma ... "le traiettorie le pennella che è un piacere e non solo nei videogame!" Filippo è "figlio d'arte" essendo papà Manuel Comparoli il noto "calciatore rallysta" che, oltre a giocare nell'Omegna 1906, quando può almeno il Rally del Rubinetto da pilota proprio non se lo perde. "Filippo l'ho messo su di un kart a tre anni e mezzo" racconta; "ne avevo trovato uno piccolo in vendita e per scherzo gliel'ho preso. Mia moglie non era d'accordo, anche perché immaginava che frenare e accelerare non fosse per lui cosa facile e invece ...

All'inizio l'ho fatto girare al sabato, da me in fabbrica, con la corda, perché non mi fidavo. Poi un giorno l'abbiamo portato a Crevoladossola, alla pista Oasi, dove il proprietario, Michele (che ringrazio ancora!) l'ha lasciato girare un po' anche se non aveva ancora quattro anni.

Niente, girava bene, per lui era una cosa assolutamente normale!". Un sabato tira l'altro, finché, compiuti i cinque anni, Babbo Natale porta a Filippo un kart tutto nuovo! E chi lo ferma più?

"Con quello siamo andati prima a Ottobiano, che è una pista kart più "professionale", poi siamo stati anche a Viverone e a Castelletto di Branduzzo, dove ha girato in mezzo ai bambini dai sei agli otto anni ... lasciandoli tutti dietro!"

La "performance" di Filippo viene subito notata tant'è che la famiglia Comparoli viene contattata da Marco Danielli, della Racing Kart di Bergamo, che propone loro di far entrare Filippo nell’Official Racing Team della scuola. E come si fa a dire di no?

"Loro hanno una vera e propria scuola, che utilizza i kart Ralf Schumacher, e che prepara i bambini per portarli fino alla classe "Mini 60", quando, dagli otto anni in su, cominciano a correre. Il primo è un corso di 15 giornate, quello completo è di 25. Loro forniscono i motori, il kart, la tuta e l'abbigliamento completo ... E' un bell'impegno, sia di tempo che economico, anche perché bisogna ogni volta andare giù fino a Bergamo: per fortuna, grazie anche alla Scuderia, abbiamo trovato qualche sponsor!"

Ad accompagnare Filippo nel suo percorso di crescita (che, se arriva tutto il materiale, inizierà il 22 aprile a Cremona) saranno infatti, oltre a papà Manuel e a Biella Corse, la OMG di Camburzano e la AVO di Gravellona Toce. "E poi" conclude il papà "la mamma e le sue sorelline, che vanno matte per lui!".