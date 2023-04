Con Menegaldo-Pieri Biella Corse nuovamente al via del Campionato Italiano assoluto Rally Junior

Anche quest'anno Biella Corse sarà presente nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, la serie promossa da AciSport espressamente per i giovani che è stata ufficialmente presentata, la scorsa settimana, nel corso di una "serata imperiale" tenutasi dinanzi al Colosseo di Roma.

L'anno scorso fu con un navigatore, Tiziano Pieri; "quest'anno invece" spiega il "Team Manager" di Biella Corse, Alby Negri, “raddoppiamo. Sarà Biella Corse infatti un intero equipaggio, composto da Mattia Menegaldo e nuovamente da Tiziano Pieri".

Mattia Menegaldo, novarese di Massino Visconti, è del 2001. Ha debuttato nel mondo dei rally nel 2021 e la sua è stata, da subito, una stagione impegnativa: alla guida di una Peugeot 208 R2, infatti, ha preso parte al Motors Rally Show Pavia, al Rally Il Grappolo, al Rally di Alba, al RallyLana, al Città di Torino, al "Rubinetto", al “Città di Modena” e infine allo Special Rally Circuit by Vedovati Corse; sempre con buoni piazzamenti di classe e nella categoria Under 25.

L'anno scorso ha invece corso nel Trofeo Toyota Yaris GR Cup, dove ha chiuso al 3° posto tra gli Under 25. “Partecipare allo Junior di AciSport sarà per me un'esperienza unica" racconta Mattia; "è un sogno che si realizza, perché questa è una cosa che volevo fin da piccolo. E poi non vedo l'ora di correre sulla terra, un'esperienza che mi manca. Cercherò di divertirmi e di imparare tanto!".

Il giovane Menegaldo sarà affiancato in gara dall'ormai esperto Tiziano Pieri, che lo Junior l'ha corso già nel 2022, a fianco del pilota Davide Nicelli, chiudendo al secondo posto assoluto.

La vettura sarà la sempre competitiva Renault Clio Rally 5, mossa da un motore turbo di 1.3 cc con 180 cavalli e 300 Nm di coppia.

Il campionato

Come già nel 2022, anche quest'anno il CIAR Junior sarà articolato su sei gare, due delle quali su fondo sterrato. Si comincerà a inizio maggio, in Sicilia, con il Targa Florio Rally, a cui farà seguito, quindici giorni dopo, il Rally di San Marino (su percorso sterrato). Quindi si andrà a correre il prestigioso Rally di Roma Capitale, che assegnerà un punteggio a coefficiente maggiorato e poi, a inizio e fine settembre, il Rally 1000 Miglia a Brescia e il Rallye di Sanremo. L'ultima prova della stagione sarà il Rally di Monza, nuovamente su sterrato e nuovamente a coefficiente maggiorato.

La classifica finale verrà stilata sulla base di un numero di risultati pari al numero di gare effettivamente organizzate, meno una. Va anche ricordato che in ogni gara ci sarà una "Power Stage" che assegnerà punti ai primi tre classificati di quella singola prova speciale.