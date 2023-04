“Disegniamo l’arte” al Museo del Territorio con i ragazzi del Liceo Sella

“Disegniamo l’arte” è un’iniziativa promossa ogni anno da “Abbonamento Musei Piemonte” per radunare famiglie e bambini attorno alle bellezze del territorio e invitarli a cogliere le molte suggestioni che gli spazi museali possono evocare.

Quest’anno il museo del Territorio proporrà l’iniziativa “Accademia Z - Gli studenti salgono in cattedra”, organizzata in collaborazione con una classe quinta del Liceo Artistico G. & Q. Sella di Biella.

Sabato 15 aprile alle ore 14.30 verrà inaugurata l’esposizione dei lavori realizzati dai ragazzi nell’ambito di un progetto di “copia dal vero” che si è svolto durante l’anno scolastico. Tale percorso, sviluppato con la professoressa Nadia Landrino, li ha visti impegnati a copiare o reinterpretare le opere esposte nelle sale.

Con il supporto del personale del museo, saranno proprio gli studenti a guidare il pubblico alla scoperta dei loro elaborati, attraverso un allestimento progettato da loro.

A seguire, alle ore 16, ci sarà un laboratorio didattico per famiglie, ideato e condotto in collaborazione con i ragazzi del Liceo, che si metteranno in gioco nell’accompagnare i partecipanti in varie attività ispirate alle collezioni museali. Per partecipare a questa attività, gratuita e rivolta a famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni, è prevista la prenotazione.

Nel pomeriggio di domenica 16 aprile continuerà l’esposizione al piano terra del Chiostro e i giovani liceali potranno illustrare direttamente la propria opera ai visitatori del museo.

«Il valore di questa collaborazione tra museo e scuola si è rivelata un’esperienza arricchente, sinergica e di scambio, sia per gli operatori museali, sia per i ragazzi che hanno accolto questa proposta con grande entusiasmo e umiltà – spiega l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino -. Gli studenti si sono messi in gioco nell’allestimento, nella programmazione e nella conduzione dell’attività, in costante confronto con le professionalità che operano al museo».

La partecipazione al laboratorio è gratuita con prenotazione obbligatoria (entro venerdì 14 aprile). Max 30 bambini partecipanti (età 6 - 11 anni) accompagnati.

Info e prenotazioni chiamando il numero: 015-2529345 o scrivendo a: museo@comune.biella.it.