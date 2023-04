A Biella sarà presentato il libro “Costruiamo La Speranza” a sostegno della Domus Laetitiae

Si svolgerà giovedì 13 aprile alle 21, presso la sala conferenze del Museo del Territorio di Biella, la serata benefica di presentazione del libro “Costruiamo La Speranza”, pensato dall’associazione Piccolo Fiore con l’intento di sostenere i progetti socio-educativi degli ospiti della Domus Laetitiae.

Per l'occasione sarà ospite della serata Franco Perlasca, Presidente della Fondazione Perlasca e figlio di Giorgio Perlasca. In collegamento via zoon ci sarà Marcello Rossoni capo ufficio di Milano UNHCR.