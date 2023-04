A Biella la mostra "Stati d’infanzia – Viaggio nel Paese che cresce"

Dal 15 aprile fino al 14 maggio, in occasione dell’inaugurazione di Cascina Oremo e nell’ambito della rassegna “Viaggio - Orizzonti, Frontiere, Generazioni”, Palazzo Gromo Losa a Biella ospiterà la mostra Stati d’infanzia – Viaggio nel Paese che cresce, un percorso emozionale che con 80 fotografie e un documentario accompagnerà i visitatori a riflettere sulle diseguaglianze e le marginalità vissute dai minori in Italia e sui progetti per contrastarle.

Il progetto espositivo, promosso e prodotto dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile” ha ottenuto per il suo valore la Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio Rai Per la Sostenibilità ESG e, dopo Roma, raggiunge la città di Biella per la seconda tappa di un percorso più ampio che porterà la mostra da Nord a Sud del Paese.

Curata da Ilaria Prili (Associazione Akronos), la mostra oltre agli scatti realizzati dal fotografo internazionale Riccardo Venturi presenta anche un documentario di Arianna Massimi tratti da un reportage nazionale dedicato alle disuguaglianze e alla povertà educativa. Dalle Valli Imagna e Brembana fino a Favara e Ragusa toccando le periferie delle grandi città, l’esposizione affronta temi di grande attualità che si sono trasformati anche in emergenza a causa della pandemia e del lockdown. Un percorso che evidenzia come il tema della marginalità non sia un fatto isolato, ma un fenomeno sociale complesso e stratificato.

In mostra – tra i numerosi progetti sostenuti da “Con i Nambini” – anche alcune esperienze biellesi che insieme a Cascina Oremo rappresentano delle eccellenze nel contesto della lotta alla povertà educativa.

“Siamo orgogliosi che l’impresa sociale Con i Bambini abbia scelto la città di Biella per ospitare la seconda tappa di Stati d’Infanzia", dichiara Franco Ferraris, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

“In Italia su oltre 9 milioni di minori, un terzo vive in condizione di esclusione precoce. Un dato drammatico e in aumento cioè un Paese ricco, che fa pochi figli, ha un terzo del suo futuro zavorrato perché non ha affrontato l’esclusione sociale precoce", commenta Marco Rossi-Doria, Presidente di “Con i Bambini”.

La mostra sarà inaugurata venerdì 14 aprile alle 18.00 e aperta gratuitamente al pubblico dal 15 aprile in concomitanza all’inaugurazione di Cascina Oremo.

Per le scuole biellesi saranno organizzate visite interattive gratuite a cura di ARS Teatrando

Orari: sabato e domenica 10.00-19.00 / aperture straordinarie 24 e 25 aprile, 1° maggio 10.00-19.00

Oltre alla mostra a Palazzo Gromo Losa sarà possibile visitare gratuitamente il giardino e l’installazione multimediale Plaç. Le storie del Piazzo.