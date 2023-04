Sì al regolamento grandi derivazioni idroelettriche

Con l’adozione del regolamento potranno partire i bandi regionali per l’assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche: il documento ha ottenuto a maggioranza parere preventivo favorevole da parte delle commissioni Terza e Quinta riunitesi in seduta congiunta.

Come ha spiegato l’assessore all’Energia, con la specifica legge regionale il Piemonte, in piena autonomia, potrà gestire le concessioni scadute delle derivazioni idroelettriche con oltre 3 mega watt.

I commissari hanno poi espresso, sempre a maggioranza, parere preventivo favorevole alla modifica del regolamento in materia di canoni idrici.

Lo stesso assessore ha spiegato che, soprattutto in virtù dell’aumento dei costi dell’energia elettrica, se si dovessero applicare i canoni Istat calcolati sulla differenza secca tra il settembre scorso e questo, l’aumento sarebbe addirittura più del 150 per centro. La Regione quindi, opta per una mitigazione degli aumenti adottando come calcolo l’esame della media di tutto l’anno.