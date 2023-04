Trova per l'ennesima volta l'auto parcheggiata davanti al passo carraio e chiama i Carabinieri. E' successo ad Andorno

Chiama il 112 per dire che per la terza volta c'è un'auto parcheggiata davanti al suo passo carraio, una Fiat 500 che a suo dire ostacola completamente il passaggio, ma all'arrivo dei Carabinieri il mezzo è stato spostato e regolarmente parcheggiato.

Il fatto è successo ad Andorno, ieri venerdì 7 aprile intorno alle 19,30. Il richiedente è un 60enne che ha in atto per lo stesso fatto diverse denunce e querele. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Candelo che hanno consigliato all'uomo di rivolgersi al Comune in quanto si tratta di un cortile interno e ad uso comune.