Si è risolto fortunatamente in poco tempo e senza alcun danno a persone o cose, l'intervento dei Vigili del Fuoco di questa mattina sabato 8 aprile a Biella per una fuga di gas in una palazzina in centro città.

A comporre il 112 sono stati i residenti di un palazzo in via Mazzini che sentivano odore di gas. Una volta giunte sul posto le squadre hanno individuato subito da dove proveniva, e l'allarme è dunque rientrato. Non è stato necessario evacuare le famiglie.