Donna ubriaca si getta in strada per fermare le auto, è successo a Sandigliano

Completamente ubriaca si gettava a terra in strada con una coperta bianca indosso per tentare di fermare le auto. Il fatto è successo ieri venerdì 7 aprile intorno a mezzanotte e mezza. Alcuni passanti, allarmanti per la sua e per l'incolumità altrui, hanno quindi chiamato il 112 spiegando quando stava accadendo.

In suo soccorso sono arrivati i Carabinieri e il 118 che hanno portato la donna già nota alle forze dell'ordine per episodi simili in ospedale.

I militari sempre ieri sera sono dovuti intervenire anche a Candelo per un episodio simile. In questo caso la donna si trovava davanti al ricetto ma all'arrivo dei Carabinieri si ere già tranquillizzata ed è tornata a casa a piedi.