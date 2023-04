Auto contro moto tra viale Macallè e via Rosmini a Biella, centauro in ospedale, FOTO

E' stato portato in ospedale sull'ambulanza l'uomo alla guida di una moto contro la quale è finita un'auto nel pomeriggio di oggi sabato 8 aprile a Biella, all'incrocio tra viale Maccallè e via Rosmini.

Sul posto sono arrivati oltre al 118, per i rilievi del caso gli agenti della Polizia e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.

Attenzione alla viabilità che al momento è rallentata.