Casa Tempia, nuove attrezzature grazie alle donazioni

Sono state subito tirate fuori dagli scatoloni e messe a disposizione dei pazienti le cinque nuove apparecchiature acquistate per Casa Tempia grazie alla generosità di donatrici e donatori: si tratta di tre pompe a siringa e due pompe per infusione, preziosissime per consentire la somministrazione dei farmaci nei modi e nei tempi più adeguati, del valore di circa 5mila euro totali. Vengono utilizzate dallo staff dell’hospice di Gattinara per le persone ricoverate che nelle stanze al secondo piano ricevono le cure palliative.

«Per noi sono un aiuto molto importante» spiega Matteo Cometto, coordinatore medico della struttura per la Fondazione Tempia. «Grazie al supporto dell’elettronica questi piccoli macchinari consentono di rendere ideale il modo in cui il medicinale viene assunto dal paziente. Non possiamo che essere grati a chi ha reso concreta la sua generosità con una donazione dedicata all’hospice».

Casa Tempia è il punto di riferimento per le cure palliative per la provincia di Vercelli. Viene gestito dalla Fondazione Tempia su mandato e sotto il coordinamento della struttura semplice a direzione universitaria dell’Asl di Vercelli, guidata da Alessandra Silvia Galetto. Nel 2022 ha accolto nelle sue stanze 255 pazienti ricoverati e ha garantito 2.498 prestazioni a domicilio. Per sostenere il suo lavoro quotidiano, la via più semplice è un bonifico bancario sul conto di Banca Intesa dedicato a Casa Tempia, all’Iban IT 48 N 03069 09606 100000156098.