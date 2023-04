Via Crucis a Biella, i fedeli in processione dal Belletti Bona al Duomo, FOTO

Quasi un migliaio di fedeli ieri sera alla Via Crucis cittadina che è partita dall'Istituto Belletti Bona e, snodandosi per le vie della città, si è conclusa in Duomo. A portare la croce alcuni giovani della diocesi affiancati dai cavalieri del Santo Sepolcro. Con questo rito i fedeli sono invitati a soffermarsi ai piedi della croce ripercorrendo il calvario di Cristo.