Weekend in Ebike: percorsi e itinerari biellesi, da Camburzano fino alla panchina più alta del Biellese, FOTO

L'idea di fare un giro alla panchina più alta del biellese era un po' che girava nei pensieri, ma come ci si arriva?

Si parte con un "riscaldamento" su e giù sulle colline di Camburzano, Vagliumina e Netro per attraversare l'invaso dell'Ingagna (vuotissimo!! ). Se continua a non piovere questa estate sarà davvero complicata.

Risaliamo la Serra sul lato biellese con sosta caffè a Donato. Poi si inizia a fare sul serio. Appena fuori paese una bella arrampicata su di un sentiero che mette a dura prova... Riposino con pedalata leggera per il Tracciolino prima di affrontare l'altro "tirone" fino all'area picnic di San Giacomo (affollata e profumata di grigliata).

Ultimi 3 chilometri di "vertical" per raggiungere la panchina più alta del biellese a 1600 metri. Il tempo per qualche foto e si riparte. Si torna sul Tracciolino in direzione della Bossola e poi di San Carlo dove ci infiliamo nel single trek che parte davanti al rifugio del Pettirosso per raggiugere il Santuario di Graglia.

Un misto di stradine e sentieri ci portano a Muzzano dove torniamo tra i boschi per scendere lungo un sentiero divertente fino ad un ponticello sull'Elvo che ricorda molto quello più a nord che delimita l'Infernone. Questa volta però "l'infernone" è l'ultimo strappo per risalire dal fondovalle a Sordevolo. Mulattiera ripida e scassata che mette a dura prova gambe fiato e mezzi... !

Bella giornata che fa registrare un giro che richiede un po' di sacrificio ben ripagato dai paesaggi mozzafiato!

Questo e altri itinerari verranno pubblicati sulla pagina Facebook di Ebike Biella, nella quale potrete scegliere il percorso che più si addice alle vostre capacità. Per info: +39 335.825.7613