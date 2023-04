Valdigne Triathlon protagonista al Campionato Italiano di Duathlon Sprint, Oro a Squadre tra gli Age Group FOTO

Nello splendido scenario dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, con l’organizzazione perfetta di Imola Triathlon, si sono svolti sabato 1 e domenica 2 aprile 2022 i Campionati Italiani Assoluti e Under 23 di Duathlon Sprint, i Campionati di Categoria Age Group, i Campionati Italiani di Duathlon Staffetta 2+2, i Campionati Italiani Coppa Crono di Duathlon e i Campionati Italiani Paraduathlon.

Grande sforzo della Federazione Italiana Triathlon del Presidente Riccardo Giubilei, che ha trasmesso l’evento in Diretta Streaming con la telecronaca e i commenti di Dario Daddo Nardone e dell’ex nazionale e ora Tecnico Federale Luca Facchinetti. Sempre coinvolgente la cronaca della gara sul “campo” di Fabio D’Annunzio Speaker d’eccezione e Direttore della rivista di riferimento del Triathlon Italiano: Triathlete.

Percorso degno di un Campionato Italiano: la prima run prevedeva il giro dell’autodromo al contrario del senso usuale automobilistico (per circa 5000m), con salite e discese piuttosto impegnative e la bike prevedeva 4 giri con ben otto salite e discese con pendenze tra il 4 e il 7%. Le atlete e gli atleti sono stati quindi messi a dura prova dal tracciato molto selettivo. Ottima prova, con una bike di alto livello, per la padovana Francesca Crestani 12° assoluta e 5° tra le U23, gara super per la torinese Silvia Visaggi che, con il suo 18° posto dimostra tutte le sue potenzialità atletiche, 21° posto con una gara in crescendo per la milanese Erica Maculan.

Al maschile, gara di testa per il lecchese Michele Bonacina, che, dopo i tanti successi con le ruote grasse, ha conquistato uno straordinario 5° posto assoluto, in una gara dal tasso tecnico elevato. 15° posto, con una prova ancora una volta di altissimo profilo, per Guglielmo Giuliano, 27° sempre con una prestazione molto positiva, il lunghista Ivan Cappelli, seguito da Marco Lorenzon (32°), da Edoardo Mazzucco (43°), dal giovane Giacomo Gangi (72°) e da Giacomo Mazzolin (88°). Nella gara Femminile Age Group dove si assegnavano i titoli Italiani di Categoria, straordinaria prova delle "Women" di Valdigne Triathlon, un TRIPLO oro ha portato i colori del Team sul gradino più alto del podio. Sara Speroni, la varesina è giunta 1° assoluta nella gara e ha conquistato l’ ORO italiano S4. Per Marinella Sciuccati ennesimo Titolo per la legnanese, 13° assoluta e ORO italiano M5 -Tiziana Squizzato: 19° assoluta e ORO italiano M3 per la torinese. ...ma non finisce qui!

Coach Maria Angioni ha conquistato il bronzo M3 e Ludovica Sabbia il bronzo tra le YB, brava la parmense Fosca Boldrocchi, 6° YB. Peccato per Silvia Turbiglio, Carlotta Freguglia e Alice Col che non hanno potuto terminare la gara ma hanno portato i colori del Team sulla mitica pista di Imola! Anche nella Gara Maschile enormi soddisfazioni per i colori verde-turchese-oro in una competizione che vedeva più di 700 partenti! Un'altra medaglia, da aggiungere alle centinaia già in suo possesso, per il "ragazzo romagnolo" Michele Vanzi, bronzo tra gli M7; ancora un podio, in questo inizio stagione per lui ricco di soddisfazioni, per il biellese Marco Schiapparelli bronzo tra gli M2, protagonista di tre frazioni al top. Dopo la grande performance al 70.3 di Lanzarote, Elis Gassino, con una prova d'autore, conquista il bronzo tra gli M3 (... e poteva essere un metallo più prezioso se fosse caduto in T1!).

A un soffio dal podio il lecchese Paolo Bonacina, 4° tra gli M5! Ottime prove, tutti con buoni piazzamenti generali e di Categoria per: Enea Demarchi, Filippo Col, Fabio Conti, Dario Nitti, Paolo De Col, Filippo Gai e Marco Sabbatini. Dalla somma dei piazzamenti delle gare Femminili e Maschili Age Group è giunta la maggiore soddisfazione per il Team, ORO a squadre Age Group, a conferma di una grande partecipazione in termini qualitativi e numerici. Domenica mattina è andata in scena la spettacolare gara delle Staffette 2+2, gara sempre molto avvincente, combattutissima e fortemente voluta dalla Federazione e dai Team, tantissime le Squadre messe in campo dai numerosissimi Team italiani presenti! Ben 6 le formazioni 2+2 messe in campo dal Team verde-turchese-oro.

Grande la prestazione della Squadra 1 composta da Bonacina, Maculan, Giuliano e Crestani che, sempre nelle posizioni di vertice, ha conquistato un ottimo 5° posto! Ottime le gare delle altre 5 Staffette, con tanti Giovani e Age Group a portare in gara i body di Valdigne Triathlon, ecco i nomi dei protagonisti: Cappelli, Pordenon E, Lorenzon e Speroni; Mazzolin, Sabbia, Mazzucco e Turbiglio; Demarchi, Sclavo, Col Filippo , Boldrocchi; Schiapparelli, Col Alice, Gangi, Freguglia; Gai, Degiugno, Gatti, Baistrocchi. Nel Campionato Italiano Paraduathlon (Categoria Ipovedenti) ORO per Francesca Tarantello con la Guida Silvia Visaggi, a due settimane dal Titolo Europeo conquistato a Caorle. Nel pomeriggio, in condizioni difficili a causa di un forte temporale, si è disputato il Campionato Italiano di Coppa Crono di Duathlon.

Il Team Femminile composto da Marinella Sciuccati (M5), Tiziana Squizzato (M3) e Maria Angioni (M3) ha conquistato un importante 9° posto, con una prova maiuscola, dimostrando che l’impegno e passione per lo sport possono portare grandi risultati anche in gara con Team più numerosi e decisamente con un’età anagrafica più bassa. Ora gli atleti del Team sono attesi dal Campionato Italiano di Duathlon Classico del 16 aprile a Quinzano (BS).