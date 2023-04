Giovanni Bracco, colpo grosso a Vercelli e alla rievocazione della Coppa Milano-Sanremo, FOTO

Vercelli Cannonball Run

Cinque equipaggi nei primi sei posti assoluti! Questo il grosso risultato ottenuto, domenica 2 aprile a Vercelli, dalla Scuderia Giovanni Bracco di Biella, che ha preso parte all'edizione 2023 della Cannonball Run, raduno dinamico con prove di regolarità per auto storiche organizzato dal club V.S.V. (Veicoli Storici Vercelli).

Al primo posto si sono piazzati Mauro Todeschini e Fiorenza Boggio, con la loro Fiat 1100/103 D del 1957. Secondi hanno chiuso Roberto Danasino e Giuliana Ceria, su MG B 1800 del 1963 mentre Roberto Perino e Annamaria Torchio, in gara con una Triumph Spitfire 1500 del 1980 hanno terminato la gara al quarto posto assoluto. A seguire, Paolo Protta e Niccolò Ciancia, su Alpine Renault A 110 del 1976, si sono piazzati al quinto posto assoluto, mentre Paolo e Ivana Ciscato hanno chiuso sesti con la loro Alfa Romeo Spider II serie del 1975.

Coppa Milano - Sanremo

Con l'occasione va ricordata anche un'altra importante affermazione di un equipaggio della Scuderia. Alla XIV Rievocazione Storica Coppa Milano Sanremo, corsa sullo storico percorso da Milano a Sanremo dal 23 al 26 marzo 2023, al 1° posto assoluto della categoria Vetture Moderne si sono infatti piazzati Bruno Ronchi e Danilo Rondolino, in gara con una Porsche Carrera 4 Cabriolet del 1996. Al via fra le vetture storiche, con una Porsche 356 SC Karmann del 1964, anche un altro equipaggio della Scuderia, composto da Gianluigi Siena e Marco Pozzo. Hanno chiuso la gara al sesto posto della classe 1600, noni della categoria RC3 e ventiduesimi assoluti.

Franciacorta Historic

Questo fine settimana (venerdì 7 e sabato 8 aprile) la Scuderia sarà invece al via della sedicesima edizione della gara internazionale di Regolarità Classica AciSport Franciacorta Historic, che si correrà a Capriolo, in provincia di Brescia.

I concorrenti affronteranno un percorso di 140 chilometri fra Franciacorta e il Lago d'Iseo, con complessive 57 prove cronometrate. La prima vettura partirà dalla Cascina San Lorenzo di Capriolo alle ore 11, dove tornerà nel pomeriggio, a partire dalle 16,40.

Saranno in gara con le insegne della Scuderia Giovanni Bracco dieci equipaggi. I primi a prendere il via, con il numero 26, saranno il "driver A" Giorgio Delpiano con Andrea Vigna sulla sua Porsche 356 A Speedster (RC 3, classe 1) del 1956. Subito dietro, con il 27, l'altro "driver A" della Scuderia, Mauro Todeschini, con la moglie Fiorenza Boggio su Fiat 1100/103 D (RC 3, classe 1) del 1957. A seguire, con il 41 il "driver C" Davide Callegher, con Giancarlo Brondolin su di una Fiat 1100/103 E (RC 3, Classe 1) del 1957; con il 44 il "driver D" Ferdinando Zaniboni, con Maria Giuseppina Barbanotti su Ford Mustang Convertible (RC 3, classe 3) del 1965; con il 74 Alberto Dellavedova e Fabrizio Roman, su Fiat 1100/103 A (RC 3 classe 1) del 1957; con il numero 80 Alberto Ritegno e Marco Barbera, su Triumph TR3A (RC3, classe 2) del 1961; con l'82 Guido Zanone e Guglielmo Barberis, su Mercedes Benz 230 SL (RC 3, classe 3) del 1964; con l'86 Daniele Rotella e Vittorio Rotella, su Alfa Romeo GT 1300 Junior (RC 3, classe 1) del 1968; con l'87 Luigi Vigna e Filippo Vigna su Porsche 911 T (RC 3 classe 3) del 1969; e infine, fra le moderne, con il numero 201 Roberto Perino e Annamaria Torchio, su Triumph Spitfire 1500 (RC 4, classe 1) del 1980.