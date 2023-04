Battuta d’arresto per la SPB Esso Maxemy, sconfitta in trasferta a Ciriè

Si interrompe la striscia di vittorie positive per la SPB Esso Maxemy. Nella trasferta infrasettimanale di giovedì sera, i ragazzi di coach Bonaccorso non sono riusciti a battere PVL, a Ciriè. Una partita complicata già in partenza, con i biellesi che hanno affrontato la gara a ranghi ridotti. Questa sconfitta non toglie nulla al gran percorso che stanno facendo i giovani della Scuola Pallavolo Biellese. Il terzo posto è ancora ben saldo in mano alla SPB Esso Maxemy, che lotterà fino in fondo per conservarlo.

“È stata una partita complicata sotto molti punti di vista - commenta Tommaso Rege, atleta della Serie D -. Abbiamo trovato dall'altra parte della rete una squadra giovane, molto migliorata rispetto al girone di andata. Siamo stati messi in difficoltà soprattutto grazie al loro muro. Noi avremmo potuto fare sicuramente qualcosa in più, non vogliamo nasconderci dietro all’alibi delle assenze. Siamo comunque contenti di essere terzi in classifica e continueremo ad allenarci per mantenere questa posizione”

La SPB Esso Maxemy affronterà da terza le vacanze di Pasqua, per poi ritornare al 100% la prossima settimana, nella gara in casa contro Lasalliano.

Pallavolo Valli di Lanzo - SPB Esso Maxemy 3-0

Parziali: 25-23; 26-24; 25-20.

Tabellino: Badini 1, Borriello 0, Mazzoli 16, Pelle 11, Rege 9, Spinello 6, Vicario 0. Liberi: Pelosini, Ressia. NE: Sarasino.