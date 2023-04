Caldaia a condensazione Immergas: quanto permettono di risparmiare?

La caldaia Immergas è uno strumento altamente efficiente ed economico per riscaldare la casa e fornire acqua calda. Grazie alla sua capacità di estrarre calore aggiuntivo dai gas di scarico prodotti durante la combustione, è in grado di ridurre le bollette energetiche quasi fino al 30%, riducendo al contempo l'impronta di carbonio dell'abitazione. Poiché i progressi tecnologici continuano a favorire il miglioramento dell'efficienza energetica, in futuro potremo assistere a soluzioni ancora più innovative per un riscaldamento sostenibile ed economico.

La scelta della caldaia a condensazione giusta per la nostra casa dipende da una serie di fattori, tra cui le dimensioni dell'abitazione, il numero di bagni e il fabbisogno di acqua calda. Un termotecnico qualificato sarà in grado di consigliarci il tipo e le dimensioni della caldaia più adatta alle nostre esigenze, tenendo conto di fattori quali l'età e le condizioni dell'impianto di riscaldamento esistente e il livello di isolamento dell'abitazione. Sebbene, sia consigliabile considerare fin da subito i benefici della caldaia a condensazione Immergas, la quale si può riassumere in un investimento intelligente a lungo termine.

Non a caso, la caldaia Immergas a condensazione è una scelta popolare condivisa da molti proprietari di casa, i quali desiderano ridurre il consumo energetico e le bollette del riscaldamento. Ma cos’è esattamente una caldaia a condensazione e come funziona? A differenza delle caldaie tradizionali, che utilizzano un unico scambiatore di calore per riscaldare l'acqua per il riscaldamento centrale e l'acqua calda, le caldaie a condensazione utilizzano due scambiatori di calore.

Il primo scambiatore di calore è simile a quello di una caldaia tradizionale, mentre il secondo è progettato per estrarre calore aggiuntivo dai gas di scarico prodotti durante la combustione. Questo processo di estrazione di calore aggiuntivo dai gas di scarico è ciò che rende le caldaie a condensazione più efficienti rispetto alle caldaie tradizionali.

Cosa rende una caldaia Immergas più efficiente?

La caldaia Immergas a condensazione è più efficiente della caldaia tradizionale grazie alla sua funzionalità. Le caldaie tradizionali rilasciano i gas caldi nella canna fumaria, che vengono poi espulsi attraverso il camino. Le caldaie a condensazione, invece, catturano questi gas e li fanno passare attraverso un secondo scambiatore di calore, dove il calore viene estratto e utilizzato per preriscaldare l'acqua che entra nella caldaia. Questo processo di estrazione di calore aggiuntivo dai gas di scarico significa meno combustibile per riscaldare la stessa quantità di acqua: un notevole risparmio sulla bolletta energetica.

Inoltre, la caldaia Immergas a condensazione ha la capacità di modulare la potenza. Ciò significa che può regolare la potenza termica in base alla richiesta di riscaldamento e di acqua calda, assicurando che utilizzi solo la quantità di combustibile necessaria per soddisfare la domanda corrente. In questo modo non solo si risparmia energia, ma si riduce anche l'usura della caldaia, prolungandone, di fatto, la durata.

Ma soprattutto l’effetto finale è sorprendente, poiché fornisce un un livello di calore costante e confortevole in tutta la casa. Tale sistema garantisce una temperatura modulata in tutti gli ambienti domestici. Ottimo per quando il meteo inizia a giocare brutti scherzi abbassando terribilmente le temperature esterne.

Le caratteristiche principali delle caldaie Immergas

Esistono due tipi principali di caldaie a condensazione: le caldaie combinate e le caldaie di sistema. Le caldaie combinate sono una scelta popolare per le case più piccole perché non richiedono un bollitore separato per l'acqua calda o un serbatoio per l'acqua fredda. Le caldaie di sistema, invece, richiedono un bollitore separato per l'acqua calda, ma sono in grado di fornire una portata maggiore di acqua calda, il che le rende una scelta migliore per le case più grandi con più bagni.

Il processo di installazione prevede in genere la rimozione della caldaia esistente e la sua sostituzione con la nuova caldaia a condensazione. Il tecnico qualificato dovrà inoltre assicurarsi che la nuova caldaia sia collegata correttamente all'impianto di riscaldamento esistente e che siano stati eseguiti tutti i controlli di sicurezza necessari.

Come qualsiasi altra caldaia, le caldaie a condensazione richiedono una manutenzione regolare, una volta all’anno, per garantire un funzionamento efficiente e sicuro. Il termotecnico ispeziona, pulisce e ripara la caldaia. Mentre i proprietari di casa possono controllare regolarmente la pressione dell'acqua e spurgare i radiatori per assicurarsi che si riscaldino in maniera uniforme.

La caldaia Immergas della serie TERA presenta delle dimensioni piccole e compatte e una flessibilità invidiabile. Difatti, possono essere installate in qualsiasi posizione senza condizionare lo spazio abitativo. Può abbinarsi ai pannelli solari termici con l'intento di sfruttare le energie rinnovabili. Invece la gamma di caldaia Immergas VICTRIX TERA sono studiate per il risparmio. Fornisce un’immediata disponibilità di acqua calda scalando i tempi di attesa e di consumo.