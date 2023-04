I consigli di newsbiella.it per gli eventi del 7, 8, 9 e 10 aprile

Venerdì 7 aprile

- Biella, ore 15, Via Crucis animata dai bambini e dai ragazzi

Sabato 8 aprile

- Ponderano, inaugurazione alle 20:45 dopo la messa del presepe pasquale Ecce Homo che sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17:30 e la domenica mattina.

- Candelo, Castelli in Giallo, primo appuntamento al Ricetto di Candelo con Paolo Bacilieri alle 18,30

Domenica 9 aprile, Pasqua

- Biella ore 10.15, PONTIFICALE SOLENNE DI PASQUA, ore 16: Vespri solenni, processione al Battistero

- Graglia, alle 17 al Casolare dei Campra ci sarà il concerto di pianoforte di Matteo Gerotto

- Magnano, Chiesa di Santa Marta, Festival Musica Antica, Concerto di Pasqua dalle 21

- Biella Oropa, Visita guidata al Santuario di Oropa. Una guida esperta ti accompagnerà a visitare il Santuario, il Museo dei Tesori e gli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo alle ore 11 davanti ai cancelli del Santuario.

- Candelo, Visita Guidata Ricetto di Candelo dalle ore 15 alle 17

Lunedì 10 aprile, Pasquetta

- Ponderano, fiera Gusti e Sapori

- Bagneri, festa delle erbette

- Zubiena, passeggiata di Pasquetta dalle 15. La partenza è fissata presso il parco, del centro visite di Vermogno

- Oasi Zegna Caccia al Tesoro Botanico organizzata da Grandi Giardini Italiani. Ritrovo alla Locanda Gribaud, in località Brughiera, alle ore 9.30.

- Candelo, dalle ore 10:00 fino alle 18:00, “Slow Food Biella”, in collaborazione con la “Città di Candelo”, organizza il Mercato dei Produttori agricoli, presso il Ricetto medievale

- Masserano, Visita del Principato di Masserano a suon di organo dalle 14,30 alle 18

- Candelo, Visita Guidata Ricetto di Candelo dalle ore 10.30 alle 12.30.

- Sala, il Gruppo Alpini organizza “I sèt marende” sarà in sede a partire dalle 12.30 per il pranzo con grigliata e un pomeriggio in allegria

Mostre

- Sordevolo, via Clemente Vercellone Raffaele Luongo - GUČA Trumpet Festival dalle 15 alle 18

- Biella, via Quintino Sella 54/b Da Taaset a Tutankhamon: l'eternità egizia tra reale e virtuale. Orari: venerdì dalle ore 14 alle 18 - sabato e domenica e festivi dalle ore 10 alle 18.

- Biella, M.A.C.I.S.T. Museum, via Costa di Riva 9 Mostra: Jungle Patterns. Orari mostra: sabato e domenica dalle ore 15 alle 19.15.

- Candelo, Ricetto, Borgo medievale, Sala Cerimonie, Candelo nella resistenza – microstorie di una comunità dalle 10 alle 17

- Biella, Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, Biella Piazzo Mostra VIAGGIO, Orizzonti, Frontiere, Generazioni dalle 10 alle 19

- Biella Piazzo, corso del Piazzo, Oratorio del Santo Sudario Mostra: Legàmi, venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 20.