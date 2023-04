Alla Stellantis a Verrone, 8 ore di sciopero

Riceviamo e pubblichiamo:

"Oggi venerdì 7 aprile i lavoratori di Verrone in maggioranza (abbondantemente oltre il 50%) hanno aderito allo sciopero di 8 ore, indetto dalla rappresentanza sindacale FIOM-CGIL e sostenuta dalla FIOM-CGIL Territoriale per le condizioni di lavoro inaccettabili, peggiorate dalle condizioni climatiche di calo di temperature che imperversano in questi giorni, e dall’incuria in cui versa lo stabilimento ex Lancia.

Nei reparti di produzione UTE 9 e in altre aree dell’officina si lavora con 10/13° C è una situazione inaccettabile perché pregiudica lo stato psicofisico delle maestranze, esposte al freddo per lunghe ore gravando ulteriormente il carico di lavoro, e contestualmente l’efficienza produttiva degli impianti che non lavorano alle corrette tolleranze meccaniche producendo inutile scarto dei pezzi prodotti".