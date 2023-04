Galleria Montmartre: L’importanza di conoscere a fondo l’arte quando si consiglia ed acquista un’opera

Il mondo dell’arte è molto vasto: sempre ricco di nuove proposte e nuove tendenze, per acquistare o consigliare all’acquisto di un’opera è necessario conoscere molto bene questo settore, altrimenti, il rischio che si corre, è quello di fare un investimento sbagliato su più fronti.

Oggi ne parliamo con Romina Moglia, titolare della storica realtà artistica biellese Galleria Montmartre: “In questi trent’anni di attività ho fatto molta ricerca, acquisendo sempre più conoscenza delle varie tecniche. Io stessa dipingo e, anche se questo non è un requisito indispensabile per approfondire l’arte, è comunque importante riuscire a conoscere le tecniche che si possono incontrare nel percorso, consci del fatto che, nell’arte contemporanea, spesso e volentieri non ci sono tecniche ben definite ma solo interazioni e fusioni di varie tecniche”.

Oggi, l’arte contemporanea, immette sul mercato molte proposte che, spesso e volentieri, non sono sempre valide; si trovano molti artisti e non tutti hanno la capacità e la coerenza di resistere nel tempo. Le quotazioni possono essere varie, dall’artista emergente che non ha una reale quotazione di mercato, all’autore affermato; in ogni situazione bisogna valutare se si sta acquistando un’opera con il giusto prezzo ed il giusto valore, che permetta quindi all’acquirente di fare un valido investimento sia in termini artistici che economici.

“La selezione che faccio serve a garantire al cliente serietà e qualità, anche - e soprattutto - nel tempo, cercando sempre di spiegare quello che stanno andando a comprare” spiega Romina. “Le incisioni, le serigrafie e i dipinti possono essere utilizzati in vari modi: un’opera può essere realizzata anche utilizzando tecniche diverse, ecco perché è detta a ‘tecnica mista’. La capacità di un autore o un’autrice di utilizzare anche in modo ‘improprio’ le tecniche è, spesso, proprio il valore aggiunto che fa la differenza”.

La sensibilità di Romina, negli anni, si è sviluppata per cercare tendenze sempre nuove: “Sono sempre stata aperta ad arti diverse; l’arte non è mai ferma ma va costantemente avanti e rinnovarsi è fondamentale, altrimenti si rimane legati esclusivamente ai classici” conclude la titolare. Conoscere tanti e diversi artisti, visitando i loro studi, osservando in che modo nasce la loro arte e come creano i loro luoghi di creatività, le ha permesso di viverli davvero, trasmettendo anche al cliente finale le sensazioni percepite. Quello di Romina diventa quindi un vero e proprio “ponte” tra l’artista e il compratore finale, non solo per l’opera in sé ma anche per tutta la magia e la profondità che essa racchiude.

La galleria si trova a Biella (BI), in Piazza Adua 9.

Il negozio è aperto dal martedì al sabato, dalle ore 8:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 19.

