Intervento dei Carabinieri ieri giovedì 6 aprile fuori dal Serd di Biella in via Delleani alle 10.30: a chiamare il 112 è stato un dottore del Servizio, in quanto un tossicodipendente ha dato in escandescenza.

L'uomo, un 44enne senza fissa dimora in cura al Servizio, pretendeva di ricevere una terapia che però dai suoi documenti in ufficio non risultava. A riportarlo alla ragione sono stati i Carabinieri.