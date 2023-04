Rimproverata dall'insegnante, allieva di una scuola media di Biella estrae dalla tasca un coltello da cucina in classe

E' successo mercoledì 4 aprile: a seguito di un rimprovero dell'insegnante, una 14enne della media San Francesco ha estratto dalla tasca un coltello da cucina mentre si trovava in classe, e ha iniziato ad aggirarsi prima per la classe e poi per il corridoio della scuola sempre con il coltello in mano.

Vista la situazione e la tensione che diventava sempre più evidente all'interno dell'istituto, la preside ha composto il 112. A riportare la calma nella scuola sono stati gli agenti della Polizia, che una volta giunti sul posto hanno parlato alla ragazza che con fare collaborativo ha poi consegnato l'arma che è stata sequestrata.

E' quindi stata avvistata la mamma della giovane, che è in seguito al fatto segnalata al tribunale dei minorenni.