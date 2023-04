Festività di Pasqua, le forze dell'ordine implementeranno i controlli

Convocata dal Prefetto si è svolta nella mattinata di ieri giovedì 6 aprile in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale hanno partecipato i Rappresentanti delle Forze dell'Ordine, il Presidente della Provincia ed il Vicesindaco del Comune di Biella.

La riunione, sollecitata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S., si è incentrata sulle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione del notevole spostamento di persone atteso per le festività pasquali. Sono state assunte decisioni in ordine all'implementazione della vigilanza in occasione della celebrazione di riti religiosi, nonché lungo gli itinerari turistici.

I presenti hanno convenuto sull'esigenza che gli operatori sul campo delle Forze di Polizia, compresa quella locale, siano adeguatamente sensibilizzati in ordine ai rischi potenziali connessi, evenienze tipiche delle imminenti festività.