Dimentica il fornello accesso: fuga di gas a Biella

Attimi di tensione ieri sera per un fornello dimenticato acceso.

Vigili del Fuoco al lavoro ieri giovedì 6 aprile a Biella intorno alle 23 nella zona della piscina: in un palazzo alcuni condomini hanno sentito un forte odore di gas nel vano scala e hanno composto il 112 per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Al loro arrivo le squadre hanno chiesto di entrare in ogni appartamento per verificare da dove arrivasse la fuga che è poi stata trovata in uno di questi: il motivo era un fornello dimenticato acceso.