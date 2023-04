50 TOGETHER, i 50 anni del marchio FILA - Foto Fondazione Fila Museum

Nel 2023 FILA festeggia cinquant’anni del suo glorioso F-Box logo. Un traguardo importante e simbolico per il marchio sportswear biellese, la cui portata innovativa vuole essere celebrata da Fondazione FILA Museum attraverso il lancio di un contest creativo: 50 TOGETHER.

Il contest è dedicato ad artisti, registi, videomaker e/o aspiranti tali a cui si chiede di realizzare ed inviare un VIDEO della durata massima di 15 minuti, ispirato al logo F-Box e alla sua tradizione sportiva, fatta di campioni e campionesse, evoluzioni e capi iconici. Possono partecipare al contest:

persone fisiche senza limiti di età̀, singolarmente o in forma associata, che risiedano o siano domiciliate in Italia. In caso di minorenni sarà necessario il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci;

scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, sia come singole classi che come plesso scolastico.

Le opere dovranno essere inviate, nella modalità e con la documentazione richiesta nel regolamento, all’indirizzo mail info_fondazione@fila.com entro e non oltre le 12 di lunedì 24 aprile.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti contattare: E-mail: info_fondazione@fila.com ; telefono: 015-0997011 – 015-0997012 ; oppure visitare i canali social: Facebook: @fondazionefila ; Instagram: @fondazione_fila_museum