Gaglianico, termosifoni accesi per 7 ore al giorno fino al 14 aprile

Considerati i valori delle temperature che in questi giorni risultano particolarmente bassi, specialmente nelle ore mattutine e serali, con manifesto disagio soprattutto per popolazione anziana e per gli alunni delle scuole e visto il I A comma dell'art. 10 del DPR 26.3.1993 n. 412 che consente al Sindaco ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la giornaliera di attivazione degli impianti termici, il sindaco Paolo Maggia autorizza l'accensione degli impianti di riscaldamento dal 7 al 14 aprile 2029 nell'ambito territorio di Gaglianico, fermo restando le limitazioni di cui al sopracitato Decreto, espressamente citate al comma 2 dell'art. 9 (7 ore massime giornaliere di utilizzo).