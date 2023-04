La biblioteca di Città Studi sarà intitolata a Luigi Squillario.

La cerimonia sarà giovedì 20 aprile alle ore 18.30. All’evento saranno presenti diverse cariche del territorio e sarà l’occasione per vivere una giornata ricca di significato.

Iscritto alla Democrazia Cristiana, di cui è segretario provinciale a Biella, Squillario viene eletto nel 1980 alla carica di sindaco della città capoluogo, venendo confermato per il secondo mandato e restando in carica fino al 1990. Conclusa l’esperienza da primo cittadino, dapprima viene eletto consigliere in Regione Piemonte e in seguito è nominato presidente della Cassa di Risparmio di Biella e successivamente a capo dell’omonima fondazione.