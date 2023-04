Ener.bit protagonista su più fronti, attivate nuove colonnine di ricarica auto elettriche e iniettore di energia nel concorso Nilo Peraldo Bert

Continua l'impegno di Ener.bit per una rete di colonnine di ricarica adeguata al territorio biellese. Da due giorni sono attive le stazioni di ricarica di Quaregna-Cerreto, nel parcheggio di via XXV Aprile vicino al circolo Capannina.

"E' un percorso iniziato alcuni anni fa quando nessuno ci pensava - commenta il Presidente Ener.bit Paolo Maggia - e nel frattempo, dopo uno studio effettuato con il Politecnico di Torino, abbiamo continuato a perseguire i nostri obiettivi che miravano a dotare il biellese di infrastrutture dedicate alla ricarica in maniera capillare, in relazione alla crescita della mobilità elettrica. Ora, anche in base ai nuovi scenari europei, nel biellese è possibile ricaricare ovunque e anche chi verrà per vacanza o per lavoro non avrà problemi".



Non solo energia via cavo per Ener.bit: Consapevoli che l'energia può essere trasmessa anche con la cultura, è prevista la partecipazione al concorso per giovani talenti Nilo Peraldo Bert indetto dalla Fondazione Accademia Perosi e che si terrà a Piedicavallo, con uno slogan mirato ed efficace che recita: trasformiamo in musica la nostra energia.