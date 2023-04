Un lettore: "Pasqua al freddo o al …semifreddo?"

Voglio con questa mia sollevare un problema che si pone tutti gli anni, quando tarda ad arrivare la stagione calda.

Temperature vicine allo zero mattino e sera, previste per i prossimi giorni e, da Sabato si dovrebbero spegnere gli impianti di riscaldamento, salvo proroga (decisa dal Sindaco), che limita però l’accensione ad alcune ore giornaliere, normalmente qualche ora al mattino e la rimanenza alla sera. Quando ciò succede, si crea una disparità di …trattamento termico tra chi, abitando in casa o palazzo, con riscaldamento autonomo, può stare al caldo, e chi abita in palazzi con riscaldamento centralizzato che deve sperare in una provvidenziale proroga.

Seconda incongruenza: Biella e Tollegno (citato perché ci vivo) per es. sono in una fascia che prevede: l’accensione il 22 ottobre e lo spegnimento l’8 Aprile, con un massimo di 13 ore giornaliere. Paesi limitrofi, Pralungo, Andorno, Miagliano, non hanno limitazioni né di giorni né di ore. Per curiosità, parlo dell’ultimo decennio, le proroghe mediamente partono da inizio ottobre sino a metà/fine maggio. Vuol dire che da noi la stagione fredda è abbastanza lunga.

Nei prossimi giorni metteremo in funzione: scaldabagno, termo elettrici, stufe e stufette elettriche o a gas?. Ricordo che il costo del gas è, fortunatamente in forte calo e che lo stoccaggio è nettamente superiore allo stesso periodo del 2022.

Confido nella saggezza dei nostri Amministratori e Buona Pasqua a tutti.