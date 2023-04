Casapinta..e buona Pasqua agli incivili!

Favoriti dal buio della notte, proprio accanto al magazzino comunale e sulla via di passaggio che porta a Cucciapinta o all'imbocco dei sentieri che portano al Lago delle Piane, qualcuno ha pensato, indisturbato nella quiete notturna, di scaricare un divano.

Peccato che qualche incivile pensi che un piccolo paese sia anche la meta migliore per mettere in atto i propri atti solo perché la notte non ci sia nessuno che lo possa "beccare". Cari incivili, buona Pasqua anche a voi...a voi che non avete rispetto per l'ambiente, non avete rispetto del lavoro altrui, non avete rispetto dei luoghi che abitiamo cercando di renderli migliori. Ricordo a questi "zozzoni" che il conferimento all'ecocentro è GRATUITO.