A Valle San Nicolao si riunisce il Gruppo di Volontariato ODV

A Valle San Nicolao è tutto pronto per l'assemblea annuale sociale del Gruppo di Volontariato ODV che si svolgerà sabato 15 aprile, alle 15 nei locali dell'oratorio parrocchiale (al piano terreno con ingresso dal parco giochi/campo sportivo).

“Durante la riunione di tutti i soci della nostra associazione saranno presentati, discussi e messi in votazione il bilancio consuntivo del 2022 e la relazione sulle attività svolte dal Gruppo di volontariato – spiega il presidente Fabrizio Sartore - Il Consiglio Direttivo presenterà anche il bilancio preventivo per l'anno in corso e tutte le nuove proposte operative che si intendono realizzare nei prossimi mesi. L'assemblea generale dei soci è aperta alla partecipazione di tutta la popolazione. Il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV ricorda infine che è possibile sostenere le nostre attività sociali e solidaristiche in favore della popolazione con offerte, deducibili, versate al nostro codice iban bancario (IT61NC0608544430000018518547) e destinandoci il 5xmille nella dichiarazione dei redditi. In questo caso bisogna indicare il nostro codice fiscale 90052410025. Ai cittadini non costa nulla e per noi è un prezioso contributo”.