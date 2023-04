Torneo di scacchi all'Istituto Comprensivo Biella 3

Lo scorso mercoledì 22 marzo si è disputato un torneo presso la Scuola Media Salvemini di Biella, riservato agli alunni delle scuole medie facenti parte dell’Istituto Comprensivo Biella 3. La bella iniziativa, organizzata dal prof. Andrea Platinetti e sostenuta dalla Dirigente prof.ssa Stefania Nuccio, ha coinvolto ben 27 alunni, già facenti parte del gruppo che segue il laboratorio di scacchi all’interno del programma scolastico.

Alla richiesta di coinvolgimento del nostro circolo abbiamo con piacere aderito, integrando il materiale necessario e supportando l’organizzazione con la presenza del Presidente Elisabetta Celitoso e dell’Arbitro Nazionale Antonello Migliorini, che ha gestito il torneo. Al termine dei sei turni di gioco è risultato primo a punteggio pieno, come da pronostico, Giulio Albertazzi. Ottimo podio con 5 punti per Federico Bloise e per Kian Asuncion, che hanno dimostrato di trovarsi a loro agio tra le 64 caselle. Alle loro spalle si sono classificate due ragazze: Ilaria Viana e Rebecca De Marco; per loro 4 punti come per Aurora Perino, terza classificata del gruppo di ragazze presenti.

A commentare lo Scacchi Club Valle Mosso: “Le porte del nostro circolo sono aperte per chi volesse ulteriormente migliorare il proprio gioco, anche come preparazione per il Trofeo Scacchi Scuola, al quale parteciperanno i primi sei classificati maschili e femminili del torneo. Complimenti all’Istituto Comprensivo Biella 3 per l’impegno e per aver offerto ai propri alunni questa possibilità: noi ci saremo anche in futuro per supportarli nell’organizzazione, anche congiunta, di ulteriori appuntamenti scacchistici”.