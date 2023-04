Nuoto, quattro argenti per Pietro Remorini ai nazionali giovanili di Riccione

Quattro argenti per Pietro Remorini ai campionati Nazionali giovanili invernali di nuoto. Nella rassegna ospitata dal 31 marzo al 5 aprile dallo stadio del nuoto di Riccione, l’atleta biellese classe 2008 non è riuscito a conquistare un titolo italiano, impresa compiuta un anno fa da debuttante, ma si è comunque confermato ai massimi livelli giovanili timbrato primati personali nei 100 dorso con 57”02, nei 200 dorso con 2’03”15, nei 200 misti con 2’06”17 e nei 200 delfino con 2'05"52.

Unico rammarico i 400 misti, nei quali si è visto squalificare per alcune sbavature nella frazione a rana dopo aver sfiorato il successo con un’incredibile rimonta finale nello stile libero. Eccellenti risultati per il team maschile In Sport Rane Rosse di Biella: Tommaso N'gakoutou 11º nei 100 e 12º nei 200 dorso categoria cadetti 2004, Edoardo Blotto 8º nei 50 delfino e 10º nei 50 dorso categoria juniores 2005, Bogdan Edoardo Chiriac 18º nei 100 e 25º nei 200 dorso categoria ragazzi 2008 e il debuttante Alessandro Raichert, 12º nei 100 delfino, 9º nei 200 delfino e 20º nei 400 misti categoria ragazzi 2009.

Bene anche le ragazze. La veterana Andrea Maia Narchialli, categoria cadette 2005, quarta nella staffetta 4x100 stile libero, sesta nella 4x100 mista, 10ª nei 50 delfino con 27”52, 26ª nei 100 dorso, 15ª nei 50 stile libero in 26”31, 21ª nei 100 delfino, 20ª nei 50 dorso. Anna De Carlo, categoria juniores 2007, 15ª nei 50 dorso, 18ª nei 100 e 20ª nei 200 dorso, Benedetta Gardini, categoria cadette 2006, 22ª nei 200 dorso, Viola Fileccia categoria ragazze 2009, 19ª nei 200 rana, le debuttanti Emma Demartini, categoria juniores 2007, 14ª nei 200 dorso e Alice Senta, categoria ragazze 2009, 27ª nei 200 dorso.