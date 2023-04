Pedemontana, il viceministro alle Infrastrutture Bignami e il sottosegretario Delmastro: "Entro maggio l’aggiudicazione provvisoria dei lavori"

“Nessun condizionale, solo certezze per il Biellese: la Pedemontana sarà realtà in meno di 4 anni dall'aggiudicazione dei lavori” grazie al lavoro intenso del Vice Ministro Bignami - così il il Sottosegretario Andrea Delmastro, esponente di FdI al Governo, rassicurano il territorio all’indomani della chiusura della prima fase delle procedure di gara da parte dell’Anas finalizzate alla realizzazione dell’importantissima arteria stradale di collegamento tra Biella e l’autostrada A26, che permetterà uno sbocco diretto per la città verso Novara, Milano e l’aeroporto di Malpensa.

Opera attesa da oltre quarant'anni e soltanto oggi prossima al concretizzarsi: questo grazie all’impegno profuso dagli esponenti FdI del territorio al Governo Nazionale e Regionale e al prezioso supporto del Viceministro alle Infrastrutture Bignami, attore protagonista per la risoluzione di quello che fino ad oggi è stato considerato soltanto un “libro dei sogni”.

“Ho seguito intensamente tutta la procedura e - sottolinea Bignami - posso rassicurare in ordine ai tempi e al cronoprogramma, fuoriuscendo dalla logica degli annunci che ha caratterizzato sino ad oggi l’opera: i termini per presentare le proposte si sono chiusi lo scorso 31 marzo. Anas ha già provveduto alla nomina della commissione di gara che ora procederà all’esame delle proposte. La commissione completerà i propri lavori nei primi giorni del mese di maggio con la proposta di aggiudicazione provvisoria. Entro il 30 giugno è prevista la stipula del contratto definitivo. A partire da questa data i lavori si concluderanno entro massimo 1440 giorni”Chiosa Delmastro: “finalmente date certe e procedure avviate; tre anni e nove mesi per restituire al territorio, grazie all’impegno del Governo Meloni, lo sviluppo viario che il Biellese attende e merita da tempo. In pochi mesi di Governo abbiamo recuperato ritardi di anni e, anche grazie all’impegno profuso dal Vice Ministro Bignami, possiamo indicare date e termini di quella che sembrava l’opera degli annunci ed oggi diventa realtà”.

"Risolvere la carenza infrastrutturale del Biellese è la chiave di volta dello sviluppo locale - ribadisce Giovanni Vietti, presidente dell'Unione Industriale Biellese - le connessioni, di tutti i tipi, sono essenziali per le imprese, per l'economia e per le persone in generale. Ecco perché accogliamo con soddisfazione le rassicurazioni sulla Pedemontana, opera attesa da troppo tempo, e ringraziamo per l'impegno profuso a favore del Biellese".