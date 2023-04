“Mi ami, allora ti distruggo”, Cristina Fara scrive all’uomo narcisista

“Mi ami, allora ti distruggo” è il titolo del libro della dottoressa Cristina Fara, che sarà presentato giovedì 6 aprile, alle 21 alla conferenza organizzata dall’associazione culturale NuovaMente.

Cristina Fara, a distanza di anni e con l'oggettività che il tempo dona, intesse una narrazione intima ed intensa in forma di lettera indirizzata all'Uomo narcisista con il quale aveva avuto una storia. In un intreccio fra racconto e analisi della personalità narcisistica, e scandagliando le dinamiche che l'hanno portata ad abbracciare quella relazione "malata", giunge a riesaminare tutti i fatti accaduti e trasforma l'esperienza vissuta in una preziosa risorsa per sé stessa.

Si rivolge infine alle Donne che stanno vivendo o che potrebbero vivere una storia come la sua. "Alcune Donne si innamorano del tormento che vedono negli occhi di un Uomo e sono attratte da quell'abisso. Anche a te quell'abisso ha attirato e intenti una sfida per conquistare quell'Uomo, sfida che anche lui ingaggia, ma non con te, con il proprio dolore irrisolto. Lui non ti vede, vede la possibilità di scagliare su di te quel dolore, e conquistandoti vuole vincere ai propri occhi."

"Scegli cara Donna se vuoi morire a te stessa o vivere. Abbandona la via senza uscita della ricerca di un riscatto tentando di ottenerlo da lui. Non lo avrai mai. Rivolgiti a te per quel riscatto. Quando ti rendi conto che non ce la fai più, scegli di allontanarti definitivamente dal tuo narcisista comunicandogli la tua decisione senza assolutamente discuterla con lui. Smetti di tradirti. E fuggi."