“Bona Dominiga de Pramas”, la poesia di Su Nuraghe per Pasqua

In preparazione alla maggiore festività cristiana, arriva da Nicola Loi di Ortueri (Nuoro) la poesia “Bona Dominiga de Pramas/Buona Domenica delle Palme”.

Messaggio di auguri consigliando al contempo la pratica di quelle virtù che l'uomo deve coltivare per poter essere considerato buono e degno, con atti concreti di benevolenza: “Cun bonu-coro e cun menzus manu, Sa caridade cun coro isortu”, vale a dire, “con buon cuore e con generosa mano, la carità con cuore aperto”.

Gesti di fraterna carità che caratterizzano il tempo di Quaresima, in quanto, come insegna papa Francesco, “il cuore non può rimanere indifferente agli altri”,Riflessioni in lingua materna che, nella traduzione di Gabriella Peddes verranno riproposte attraverso il Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, incontri mensili tra il Circolo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Bona Dominiga de Pramas

Sa Dominiga 'e Pramas pius serena,

A chie serenidade at in su coro.

A chie est in dolore e in sa pena,

Chi andet totu a piaghere issoro.

A chie no possedit libertade,

Sena ischire proite ne a chie.

Intendat sas campanas de amistade,

Chi siat pro totus una santa die.

Tue amigu e amiga mia,

Chi siat tota custa chida santa.

Oras de gosu e manna allegria,

Pienet sos sentidos totacanta.

In custa die nodìda de beranu,

Totu isetende su Cristos resortu.

Cun bonu-coro e cun menzus manu,

Sa caridade cun coro isortu.

Chie no tenet su pane in sa mesa,

Bisonzu tenet de azudu veru.

Tue no as a esser’ in richesa,

Ma no ti mancat nudda: sias sintzeru.

Tando ti pones sa manu in busciaca,

E no nde tenzas arrepentimentu.

Cuddu male-fadadu chi as a faca,

Finas in pagu lu faghes cuntentu.

Chi bos siat acansada dogni brama,

Dogni bene in s'animu profundu.

Chi siat in paghe Dominiga 'e Prama,

E gai siat in totu su mundu.

Nigolau Loi, su 2 de abrile 2023



Buona Domenica delle Palme

La domanda delle palme serena,

A chi serenità ha nel cuore.

A chi è nel dolore e nella pena,

Che vada tutto a piacere loro.

A chi non possiede libertà,

Senza sapere perché né a chi.

Sentano le campane di amicizia,

Che sia per tutti una santa giornata.

Tu amico o amica mia,

Che sia tutta questa settimana santa.

Ore di gioia e grande allegria,

Riempia di sentimenti tutta quanta.

In questa giornata solenne di primavera,

Tutti aspettando il Cristo risorto.

Con buon cuore e con generosa mano,

La carità con cuore aperto.

Chi non ha il pane in tavola,

Bisogno ha di aiuto vero.

Tu non sarai in ricchezza,

Ma non ti manca niente: sii sincero.

Quando ti metti la mano in tasca,

E non averne rimpianto.

Quell’infelice che hai affianco,

Anche con poco lo fai contento.

Che vi sia concesso ogni desiderio,

Ogni bene nell'animo profondo.

Che sia in pace Domenica di Palma,

E così sia in tutto il mondo.

Nicola Loi, 2 aprile 2023