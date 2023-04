Gli rubano il cellulare, dopo qualche giorno riconosce il presunto ladro e lo insegue per Biella (foto di repertorio)

Riconosce per strada il ladro che, alcuni giorni prima, gli aveva sottratto il telefonino e lo segue per le vie di Biella. È successo nel pomeriggio di martedì, 4 aprile: vittima dell'accaduto un uomo tra i 30 e i 40 anni, derubato all'interno di un bar del capoluogo.

Passano alcuni giorni e il caso presenta il conto: stando alle ricostruzioni di rito, incrocia a pochi passi dalla stazione di San Paolo il presunto autore del furto, un giovane di poco più di 25 anni. Proprio quest'ultimo si rifiuta di restituirgli il maltolto e tenta la fuga a piedi.

Il derubato si lancia al suo inseguimento, non prima di essersi messo in contatto con gli uffici della Questura fornendo una descrizione dettagliata del ragazzo che, nel frattempo, aveva lanciato per terra il cellulare distruggendolo completamente. Trascorrono pochi minuti e la Polizia riesce a intercettare il fuggitivo, subito fermato e identificato. Molto probabilmente verrà denunciato.