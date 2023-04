Due auto finiscono fuori strada a Cossato e Valdengo

Doppio incidente stradale autonomo nella prima serata di ieri, 5 aprile. Il primo si è verificato intorno alle 18 a Castellengo dove un'auto è finita fuori dalla carreggiata. Indenne il conducente, un uomo di 39 anni. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Cossato.

Poco dopo le 21.30, invece, un altro veicolo ha terminato la sua corsa fuori dall'asfalto lungo la Superstrada, in prossimità dell'uscita di Valdengo, in direzione di Cossato. Anche in questo caso non si sono registrati feriti. Presenti i Carabinieri per la viabilità e il carro attrezzi per la rimozione del mezzo.